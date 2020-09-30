Рада підтримала надання «пакунку малюка» батькам новонароджених

Верховна Рада ухвалила зміни до закону «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка». У другому читанні і в цілому документ на засіданні 30 вересня підтримали 264 народних депутати при мінімально необхідних 226.

Документ, за словами авторів, покликаний повернути «пакункам малюка» натуральну форму. Батькам у 30-денний термін із моменту народження дитини видаватимуть набір товарів першої необхідності на безоплатній основі.

29 липня Кабінет міністрів повідомив про намір з 1 вересня замість «пакунку малюка» виплачувати одноразову допомогу в обсязі 5 тисяч гривень. Ці кошти мають зараховуватися на банківські рахунки в «Приватбанку» зі спеціальним режимом використання.

У серпні дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй ЮНІСЕФ закликав Кабінет міністрів України відновити послугу «пакунок малюка» і не замінювати її грошовими виплатами.

За даними фонду, «більшість батьків» підтримує саме допомогу у вигляді товарів для новонародженого, а не виплати.

Ініціатива «пакунок малюка» запрацювала восени 2018 року. До цих наборів входили предмети гігієни, одяг для новонароджених, підгузки та інші товари.