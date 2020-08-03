ЮНІСЕФ закликає уряд України відновити «пакунок малюка»

Дитячий фонд Організації об’єднаних націй ЮНІСЕФ оприлюднив заклик до Кабінету міністрів України відновити послугу «пакунок малюка» і не замінювати її грошовими виплатами.

За даними фонду, «більшість батьків» підтримує саме допомогу у вигляді товарів для новонародженого, а не виплати.

«Критично важливо, що ця програма універсальна для всіх родин, незалежно від їхнього соціально-економічного статусу. «Пакунок малюка» поєднує у собі предмети першої необхідності для догляду за дитиною протягом перших днів життя, матеріали для раннього розвитку дитини та навчальні матеріали для батьків, наприклад, щодо вакцинації та грудного вигодовування», – йдеться в звернення ЮНІСЕФ.

Фонд вказує на те, що збирав відгуки батьків протягом двох років, і Міністерство соціальної політики враховувало їхні побажання щодо вдосконалення вмісту пакунків. За твердженням ЮНІСЕФ, протягом цих двох років кількість продуктів у них зросла в 2,5 рази, і більшість отримувачів позитивно оцінюють ці набори.

Читайте також: «Діти страждають найбільше»: як трагедія виявила проблеми кримських політв’язнів і їхніх сімей​

«Якщо у 2018 році лише 35% батьків надавали перевагу пакунку перед грошовою виплатою, то тепер 8 із 10 сімей хочуть отримувати допомогу саме у натуральному вигляді. Аналітика ЮНІСЕФ підтверджує й економічну ефективність пакунків малюка для сімейного бюджету. Фінансова вартість товарів із пакунку малюка обійдуться батькам дорожче на 50-200%», – стверджують у фонді ООН.

29 липня Кабінет міністрів повідомив про намір з 1 вересня замість «пакунку малюка» виплачувати одноразову допомогу в обсязі 5 тисяч гривень. Ці кошти мають зараховуватися на банківські рахунки в «Приватбанку» зі спеціальним режимом використання.

Ініціатива «пакунок малюка» запрацювала восени 2018 року. До цих наборів входили предмети гігієни, одяг для новонароджених, підгузки та інші товари.