Уряд затвердив можливість отримання «пакунка малюка» грошима

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про надання при народженні дитини одноразової допомоги «пакунок малюка», в якій батькам дають право вибору – отримувати допомогу у грошовій чи натуральній формі. Відповідне розпорядження було ухвалене на засіданні уряду в середу.

«Наразі батьки, у яких діти народились до 23 жовтня 2020 року включно та які не отримали «пакунок малюка», отримують грошову компенсацію вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка». Батьки, у яких діти народились з 24 жовтня 2020 року, матимуть змогу отримати одноразову натуральну допомогу «пакунок малюка» протягом 30 днів з дати народження дитини. У разі неотримання «пакунку малюка» з незалежних від батьків обставин вони отримають грошову компенсацію вартості одноразової натуральної допомоги», – розтлумачила рішення уряду пресслужба Міністерства соціальної політики.

Повідомляється, що із 1 липня 2021 року батьки матимуть право вибору між одноразовою натуральною допомогою «пакунок малюка» та грошовою компенсацією. Також запроваджується можливість отримання отакої допомоги в межах послуги «єМалятко», додали у міністерстві.

21 жовтня президент Володимир Зеленський підписав закон про відновлення надання одноразових пакунків із продуктами першої необхідності новонародженим немовлятам.

30 вересня Верховна Рада ухвалила зміни до закону «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».

29 липня Кабінет міністрів повідомив про намір з 1 вересня замість «пакунку малюка» виплачувати одноразову допомогу в обсязі 5 тисяч гривень. Ці кошти мають зараховуватися на банківські рахунки в «Приватбанку» зі спеціальним режимом використання.

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У серпні дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй ЮНІСЕФ закликав Кабінет міністрів України відновити послугу «пакунок малюка» і не замінювати її грошовими виплатами.

За даними фонду, «більшість батьків» підтримує саме допомогу у вигляді товарів для новонародженого, а не виплати.

Ініціатива «пакунок малюка» запрацювала восени 2018 року. До цих наборів входили предмети гігієни, одяг для новонароджених, підгузки та інші товари.