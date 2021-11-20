У Відні кілька тисяч людей протестували проти нових COVID-обмежень

20 листопада кілька тисяч людей вийшли на вулиці австрійської столиці з метою протесту проти нових COVID-обмежень, які запропонувала влада країни, щоб стримати поширення коронавірусу.

За оцінками поліції, у протесті у Відні взяли участь близько 7 тисяч людей.

Учасники протестували проти локдауну, який набуде чинності 22 листопада, і обов’язкового щеплення від COVID-19 від лютого 2022 року, назвавши такі заходи «примусовими».

До протестів закликала ультраправа «Австрійська партія свободи» (FPOe). Лідер цієї партії Герберт Кікл, який зараз сам хворіє на COVID-19, не зміг бути присутнім на протесті. У відеозверненні він назвав обмеження, пов’язані з COVID-19, «тоталітарними».

Про запровадження в Австрії повного локдауну з 22 листопада (щонайменше на 10 днів) і обов’язкову вакцинацію від COVID-19 з 1 лютого 2022 року напередодні повідомив канцлер Александер Шалленберґ.

У країні заклади освіти перейдуть в онлайн-формат, зачиняться ресторани, будуть скасовані культурні події. Людям не буде дозволено виходити з дому, за невеликими винятками, як-от за покупками предметів першої необхідності і для фізичних вправ.

Австрія стане першою країною в ЄС, яка вдасться до таких суворих кроків на тлі нової хвилі коронавірусного захворювання.

На початку цього тижня Австрія вже запровадила карантин для тих, хто не був вакцинований від COVID-19. Проте кількість нових випадків хвороби продовжує зростати.