«Червона зона» в Каховці. Хвиля пандемії йде на спад

Ситуація стабілізується, однак вірус наразі не відступає. У Каховці, що на Херсонщині, згортають мобільний госпіталь ДСНС, де у пік чергової хвилі COVID-19 розмістили близько 70 пацієнтів. Нині у Центральній міській лікарні у відділенні реанімації пацієнтів стає менше. Загалом у лікарні хворих поступає менше, ніж виписуються, констатують лікарі. Утім, серед тих, хто досі залишається на лікарняних ліжках, зокрема у відділенні реанімації – прогнози не завжди втішні.

Медсестра Катерина розповідає нам, що ще напередодні спілкувалася із пацієнтами у сусідньому відділенні терапії. Чоловік, який нині помер від ускладнень хвороби COVID-19, ще ввечері жартував, спілкувався з усіма. А вночі стан його різко погіршився і врятувати не вдалося.

«Усі хворі – критично важкі», – каже лікар Олег Могилко. І такі випадки трапляються часто, додає він: «Їхній стан може різко погіршитися. Зазвичай, такі пацієнти помирають від тромбозу. А тромбоз – це стан, який настає раптово. Попри тромбопрофілактику, це захворювання (COVID-19 – ред.) характеризується підвищеним тромбоутворенням».

Усі пацієнти, які перебувають в реанімації – потребують кисню. З палат доноситься важкий сухий кашель, посвистування легень. В одній палаті чоловік ледь не ковтає кисень, який через маску подається йому під тиском. Інший лежить на животі і видно, як тіло рухається в намаганні отримати хоч трішки кисню, якого так бракує йому.

Цю жінку щойно доставили в реанімацію. У неї дуже важкий стан. Здавалося б, людина майже не рухома і лише приспущені вії, які хаотично рухаються, намагаються зловити промені сонця у палаті. Катерина поправляє ковдру, простирадло і подушку хворій. Та їй каже «Важко дихати...». Медсестра береться перевіряти рівень кисню в крові. На пульсоксиметрі вискакує цифра 44. Пізніше під подачею кисню трішки зростає – 46, потім 50. Нам по секрету кажуть, що в такому стані жінці буде складно вижити. Тут, в лікарні, борються за життя і здоров’я кожного пацієнта і вірять, що і цій жінці вдасться подолати цю хворобу.

«Хворі, які потрапляють в лікарню, здебільшого не вакциновані, і це жінки 50–60 років. Чомусь, саме, кризовий вік. Саме в цьому сезоні характерно, по власних спостереженнях бачу. Не так чоловіки, як жінки – більше», – каже лікар Могилко. Штам вірусу «Дельта», який домінує у цій хвилі, – більш агресивний, ніж попередній. Таке порівняння навів лікар-анестезіолог Олександр Молчанов.

Враховуючи, що це захворювання трапляється напливами, то передбачити, що буде через тиждень чи два, хоча на даний момент у нас ситуація дещо стабілізувалася, то можливо, що за два тижні все повернеться із новою хвилею і новою силою. Про втому, інтенсивність роботи і складні моменти медики не говорять. Для них це уже буденність – звикли. Так воно чи ні, та лікарі справді кажуть, що переконати людей нині у необхідності вакцинації, дотримання протиепідеміологічних заходів безпеки – нині складно. І лише екскурсії у так лікарні, зазначають медики, можуть дозволити людям повірити у реальну небезпеку.

Загалом за час пандемії в Україні, за офіційними даними, захворіли понад 3,34 мільйона людей, 81 598 людей померли.