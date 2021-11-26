Ціна нафти обвалилася до мінімуму за девʼять тижнів на тлі поширення нового штаму COVID-19

Ціни нафти обвалилися на торгах 26 листопада і досягли мінімумів за останні девʼять тижнів на тлі побоювань щодо послаблення попиту через виявлення нового штаму коронавірусної інфекції нового типу в Південній Африці. Вартість січневих фʼючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 20:47 становить $71,6 за барель, що на 11,5% нижче за ціну закриття попередньої сесії. Ще більше, 13% втратив американський еталонний сорт WTI.
Раніше 26 листопада міністр охорони здоровʼя Південноафриканської республіки Джо Фаала повідомив про швидке поширення в деяких регіонах країни нового варіанта COVID-19, який отримав позначення B.1.1.529. Він був виявлений також у сусідній Ботсвані, пізніше випадки захворювання на новий штам були виявлені у двох туристів, які повернулися з африканських країн до Гонконгу та Ізраїлю. Згодом про виявлення нового штаму повідомила Бельгія, це захворювання виявили у туриста, який повернувся з Єгипту.
Заборону на вʼїзд із Південної Африки вже запровадили щонайменше 10 країн, серед яких Ізраїль, Сінгапур та Марокко. Чехія запровадила для мандрівників із південноафриканських країн обовʼязкові тести та двотижневу самоізоляцію.
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