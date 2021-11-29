Ляшко заявляє про третій поспіль тиждень падіння захворюваності на COVID-19

В Україні третій тиждень спостерігається спад захворюваності на коронавірусну інфекцію нового типу, впродовж минулого тижня число нових випадків скоротилося на 22%, повідомив на брифінгу 29 листопада міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

«За тиждень кількість виявлених випадків захворюваності на COVID-19 зменшилася на 22%, госпіталізацій — на 12%. Показник середньодобової смертності зменшився на 14%. Уже другий тиждень поспіль середньодобова кількість виписок переважає над кількістю госпіталізованих на чверть. За останній тиждень кількість «ковідних» пацієнтів зменшилася на 14%», – сказав Ляшко.

Він додав, що наразі коронавірусна інфекція нового типу є основною причиною смертності в Європі, і, за прогнозами ВООЗ, до наступної весни COVID-19 стане причиною 2 мільйонів смертей тільки в країнах Європи. За його словами, у той час, як в Україні спостерігаються стійкі тенденції зменшення впливу цієї хвороби на медичну систему, у 25 країнах Європи ці системи перебувають під значним навантаженням, а 49 країн відчувають значну нестачу реанімаційних ліжок.