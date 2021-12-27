Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Коронавірус

Коронавірус: в Україні зробили ще майже 30 тисяч щеплень проти COVID-19

Загалом в Україні проведено понад 28 мільйонів щеплень

В Україні минулої доби зробили 29 476 щеплень від COVID-19, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Першу дозу отримало 8 776 людей, другу дозу – 20 434 людини, додаткову дозу отримали 88 людей, ревакцинальну дозу – 178 людей», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, щеплено 14 592 537 людей, з них отримали першу дозу – 14 592 535 людей, отримали дві дози – 13 414 061 людина, отримали додаткову дозу – 2 110 людей, ревакцинальну дозу – 793 людини.

Загалом в Україні проведено понад 28 мільйонів щеплень.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG