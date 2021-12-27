Коронавірус: в Україні зробили ще майже 30 тисяч щеплень проти COVID-19

В Україні минулої доби зробили 29 476 щеплень від COVID-19, повідомило Міністерство охорони здоров’я.
Першу дозу отримало 8 776 людей, другу дозу – 20 434 людини, додаткову дозу отримали 88 людей, ревакцинальну дозу – 178 людей», – йдеться в повідомленні.
За даними МОЗ, щеплено 14 592 537 людей, з них отримали першу дозу – 14 592 535 людей, отримали дві дози – 13 414 061 людина, отримали додаткову дозу – 2 110 людей, ревакцинальну дозу – 793 людини.
Загалом в Україні проведено понад 28 мільйонів щеплень.
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