Олімпіада: Росію можуть позбавити нагороди через провалену допінг-пробу

Всесвітня антидопінгова агенція (WADA) не коментуватиме ситуацію з допінг-пробою російської фігуристки Камілі Валієвої. Про це у пресслужбі WADA заявили російському агентству ТАСС.

Ані МОК, ані організатори Олімпійських ігор у Пекіні також офіційно не заявляли про будь-які проблеми з допінг-пробою російської фігуристки. Проте на Олімпіаді затримали нагородження російських фігуристів, які 7 лютого виграли командні змагання. Валієва виступала у складі цієї команди.

ТАСС пише, що Міжнародний олімпійський комітет 8 лютого скасував церемонію нагородження, посилаючись на термінові юридичні обставини, які необхідно було уточнити у Міжнародної спілки ковзанярів. У WADA це коментувати не стали.

9 лютого портал Inside the Games припустив, що причиною затримки церемонії нагородження могли стати проблеми з допінг-тестуванням у Валієвої. Видання не виключило, що позитивний допінг-тест міг бути зафіксований перед Олімпіадою – в грудні 2021 року.

За словами джерел РБК, може йтися про препарат під назвою триметазидин у мінімальних пропорціях. Відомо, що він використовується як кардіологічний засіб. Джерела видання The Guardian стверджували, що речовина, виявлена у неназваного фігуриста, не може безпосередньо впливати на покращення результатів.

Inside the Games уточнює, що юридичні проблеми повʼязані із віком 15-річної росіянки. За правилами Всесвітньої антидопінгової агенції, Валієва є «захищеною особою», оскільки на момент ймовірного порушення вона не досягла 16 років і не може бути визнана винною.

Російські спортсмени виступають у Пекіні, як і минулого літа на Іграх у Токіо, під прапором Олімпійського комітету Росії. На церемонії нагородженні медалістів звучить не гімн Росії, а фрагмент Першого концерту для фортепіано з оркестром Петра Чайковського. На одязі спортсменів нема російської символіки. Ці обмеження запроваджені через численні порушення в Росії правил боротьби з допінгом.