Українська команда з фристайлу не виступить на Олімпіаді через COVID-19

Українська збірна з лижної акробатики не зможе виступити у змаганні змішаних команд на Олімпіаді в Пекіні, повідомив 10 лютого міністр молоді та спорту Вади Гутцайт.

«Відразу три українських фристайлісти – Дмитро Котовський, Анастасія Новосад і Олександр Окіпнюк буквально напередодні старту отримали позитивні тести, через що наша команда не має можливості виставити повноцінний склад з трьох фристайлістів і вийти на старт командних змагань. Я з самого початку, коли мене питали, хто може здобути для України медаль, говорив, що одна з надій - це фристайл, адже саме ця дисципліна протягом сезону демонструвала стабільно високі результати на престижних міжнародних стартах», – написав міністр у фейсбуці.

Раніше також через COVID-19 збірна України з біатлону втратила Олену Білосюк (Підгрушну) та Дарʼю Блашко. Українська команда наступного тижня зможе виставити четвірку в естафеті, лише якщо хтось із цих хворих встигне вийти з ізоляції.