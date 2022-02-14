Російську фігуристку Валієву допустили до подальшої участі в Олімпіаді

Російську неповнолітню фігуристку Камілу Валієву допустили до подальшою участі у змаганнях з фігурного катання серед жінок на зимових Олімпійських іграх у Пекіні, попри позитивний тест на вміст заборонених речовин в її організамі перед Іграми.

Спортивний арбітражний суд (CAS) заявив після слухань 14 лютого, що залишив чинним рішення Російського антидопінгового агентства про відміну дискваліфікації 15-річної спортсменки, в якої виявили заборонену речовину 25 грудня.

У рішенні CAS йдеться про те, що 15-річну Валієву, фаворитку жіночого індивідуального «золота», не варто тимчасово усувати до повного розслідування.

CAS вказує, що рішення винесене на користь спортсменки частково тому, що вона неповнолітня та підпадає під дію правил, відмінних від тих, що діють стосовно дорослих спортсменів.

«Комісія визнала, що недопущення спортсменки до участі в Олімпійських іграх завдасть їй непоправної шкоди в обставинах, що склалися», – заявив генеральний директор CAS Матьє Реб.

15-річна Валієва стала першою жінкою, яка здійснила четверний стрибок на Олімпіаді 7 лютого, коли в командному турнірі з фігурного катання перемогла збірна олімпійського комітету Росії.

Зразки, надані Валієвою 25 грудня, позитивний результат на заборонений препарат триметазидин, оприлюднення ж результатів зайняло понад шість тижнів.

Рішення CAS стосується лише того, чи Валієва зможе продовжувати кататися до того, як її справу вирішать – Всесвітнє антидопінгове агентство оголосило 13 лютого, що проведе власне розслідування щодо тренерів, лікарів та інших дорослих, які працюють з Валієвою, через її статус неповнолітньої.