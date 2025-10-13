Футбол: збірна України перемогла Азербайджан

Збірна України з футболу здобула другу поспіль перемогу у відбірному турнірі чемпіонату світу. У польському Вроцлаві команда Сергія Реброва провела формально домашній матч проти збірної Азербайджану, з яким місяць тому втратила очки (1:1).

Цей же рахунок був і після першого тайму матчу 13 жовтня. На гол Олексія Гуцуляка, забитий на 30-й хвилині, азербайджанці відповіли в компенсований до першої половини зустрічі час.

На 64-й хвилині Руслан Маліновський вдруге вразив ворота гостей, встановивши остаточний рахунок 2:1.

У паралельному матчі квартету французи на виїзді не змогли переграти ісландців – 2:2.

Після чотирьох турів в активі «синьо-жовтих» стало 7 очок, вони на три пункти відстають від лідерів групи французів. Ісландія з 4 очками третя, азербайджанці з 1 очком останні.

Рівно за місяць, 13 листопада, в передостанньому турі групи D команда Франції прийматиме українців, а ісландці гостюватимуть в Азербайджані. 16 листопада відбудуться поєдинки Україна – Ісландія та Азербайджан – Франція.

Перше місце в групі дає пряму путівку на чемпіонат світу, друге місце дає шанс пробитися на світову першість через стикові матчі.