Футбол: збірна України здобула важливу перемогу в Ісландії

Збірна України з футболу здобула перемогу у третьому турі відбірного турніру чемпіонату світу 2026 року. В Ісландії команда Сергія Реброва в драматичному поєдинку перемогла острівну збірну – 5:3.

Ісландці двічі зрівнювали рахунок у цій грі (1:1 і 3:3), але на фініші «синьо-жовті» здобули три очки.

У складі українців відзначилися Маліновський (на 14-й і п’ятій компенсованій до першого тайму хвилинах), Гуцуляк (45-та хвилина), Калюжний (85-та хвилина) та Очеретько (88-ма хвилина).

За господарів забивали Еллертсон (на 35-й) і Гудмундсон (на 59-й і 75-й хвилинах).

У паралельному матчі фаворити групи французи перемогли команду Азербайджану – 3:0.

Французи після цих ігор очолюють квартет із 9 очками, українці вийшли на друге місце (4 бали), ісландці стали третіми (3 очки), азербайджанці з одним очком останні.

Свій наступний поєдинок збірна України проведе 13 жовтня у польському Вроцлаві проти команди Азербайджану.

Перше місце в групі дає пряму путівку на чемпіонат світу, друге місце дає шанс пробитися на світову першість через стикові матчі.