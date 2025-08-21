Українські клуби невдало провели перші матчі кваліфікації єврокубків

Дві поразки і одна нічия – таким є результат участі українських клубів у вирішальних раундах кваліфікації європейських футбольних турнірів.

Київське «Динамо» у Сербії поступилося в Лізі Європи ізраїльському «Маккабі» з Тель-Авіва – 1:3. З 50-ї хвилини динамівці грали в меншості після вилучення Вівчаренка, саме в нерівних складах український клуб пропустив двічі.

Житомирське «Полісся» розгромно програло італійській «Фіорентині» – 0:3.

Донецький «Шахтар» розійшовся миром із швейцарським «Серветтом» – 1:1.

Матчі-відповіді відбудуться наступного четверга.



