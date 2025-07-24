«Шахтар» переміг «Бешикташ» у Лізі Європи, два клуби програли в Лізі конференцій

Донецький футбольний клуб «Шахтар» успішно стартував у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. На виїзді в Стамбулі гірники, яких тепер очолює 38-річний турецький фахівець Арда Туран, переграли «Бешикташ» – 4:2.

У складі донеччан відзначалися бразильці – Аліссон (на сьомій хвилині), Егіналду (на 28-й) і Кевін (на 67-й та 96-й, уже в компенсований до матчу час).

За господарів на 40-й хвилині з пенальті забив Абрагам, а на 87-й – Жоау Маріо.

У другому раунді кваліфікації Ліги конференцій українські представники поступилися в матчах, які для них були формально домашніми. У польському Катовіце «Олександрія» програла сербському «Партизану» – 0:2, а в словацькому Пряшеві «Полісся» поступилося команді «Санта-Колома» з Андорри – 1:2.

Раніше цього тижня, 22 липня, київське «Динамо» в кваліфікації Ліги чемпіонів переграло на Мальті місцевий клуб «Хамрун Спартанс» – 3:0.