«Шахтар» стартував у Лізі конферецій з перемоги, «Динамо» програло

Два українські футбольні клуби розпочали свій шлях у груповому турнірі третього за значенням європейського турніру – Ліги конференцій.

Донецький «Шахтар», який першим пропустив із пенальті проти шотландського «Абердина» на виїзді, зміг здобути вольову перемогу – 3:2. В складі команди Арди Турана відзначалися Єгор Назарина, Лукас Перейра та Педріньйо.

«Динамо» у формально домашньому матчі в Польщі програло англійському «Крістал Пелес» – 0:2. Останні 15 хвилин гри динамівці провели в більшості, але не змогли скоротити відставання в рахунку.

Другий тур відбудеться 23 жовтня – «Динамо» зіграє на виїзді з турецьким «Самсунспором», а «Шахтар» прийматиме польську «Легію» з Варшави.