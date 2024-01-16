У Норвегії судять експрезидента Міжнародного союзу біатлоністів, інкримінують отримання хабарів від РФ

Колишній президент Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) Андерс Бессеберг постав перед судом у Норвегії за звинуваченням у корупції. 77-річного функціонера судять за отримання хабарів у період з 2009 до 2018 року, у тому числі у вигляді дорогого годинника та сексуальних послуг, переважно з боку Росії. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Суд над Бессебергом розпочався 10 січня та триватиме до середини лютого, повідомляє Aftenposten. Слідство вели правоохоронні органи Норвегії, Австрії, Ліхтенштейну та Чехії. Обвинувачення вважає, що норвежець міг приховувати численні випадки вживання допінгу російськими спортсменами.

У матеріалі Норвезької державної мовної компанії NRK наводяться численні свідчення того, що спортивного чиновника в Росії бачили в супроводі так званих «ескортниць» (переказ російською зробило видання Sports.ru). Російські чиновники та бізнесмени возили Бессеберга на полювання, у тому числі – стрілянину з вертольота по оленях. У нього було конфісковано 13 дорогих годинників.

Одним із головних свідків обвинувачення буде росіянин Григорій Родченков, який став інформатором Всесвітньої антидопінгової агенції (ВАДА). Він розповідав, що у 2013 році чув розмову двох російських спортивних чиновників, які сперечалися, скільки грошей вони дали Бессебергу – 300 чи 400 тисяч доларів. Безсеберг це заперечує. Під час допінгового скандалу після Олімпіади в Сочі (Родченков був одним із ключових інформаторів ВАДА) норвежець заявляв, що росіянин сам має бути покараний як один із учасників злочинної схеми.

Сам Бессеберг наполягає на своїй невинності. Він керував міжнародною федерацією 25 років. За цей час біатлон став одним із найпопулярніших зимових видів спорту. На підтримку Бессеберга виступили кілька спортивних функціонерів, зокрема, колишній голова Союзу біатлоністів Росії Віктор Магуйров.

Під час слідства Бессеберг говорив, що сприймав подарунки як належне, це випливає із онлайн-трансляції NRK. Обвинуваченню не потрібно доводити отримання грошей та послуг за якісь конкретні дії. Згідно з норвезькими законами, для обвинувального висновку на суді достатньо довести, що вигоди, які отримував спортивний чиновник, були повʼязані з його посадою, і він це усвідомлював.