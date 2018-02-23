Щоденник Олімпіади: російські спортсмени без допінгу не можуть. Черговий скандал

Збірна Канади неочікувано програла і в керлінг, і в хокей. І це історичні поразки для «кленових» у таких видах спорту. Російські спортсмени здобули першу золоту нагороду, але знову попалися на допінгу. А Україна нарешті потрапляє до топ-10 у біатлоні. Детальніше у Щоденнику Олімпіади.

Біатлон: чоловіча збірна України виступала краще, ніж жіноча

В Україні звикли, що зазвичай саме біатлоністки сильніші за чоловічу збірну. Такі результати вони показували і на Іграх в Сочі, і всі чотири роки, проте Пхьончхан все змінив. Якщо жіноча збірна в командній естафеті була 11-ю, то чоловіча – 9-ю.

Першим від України стартував Артем Прима, який своїм виступом дав надію на призові місця. Обидва вогневі рубежі українець подолав без помилок, та передав естафету третім, відставши від лідера всього на 23,9 секунди.

Сергій Семенов відстрілявся також «чисто», проте через відсутність достатньої швидкості, передав естафету лише десятим. Різниця з лідером майже півтори хвилини.

Володимир Сємаков добре відпрацював стрільбу лежачи, а ось в «стійці» заробив штрафне коло. І це кінець усім медальним сподіванням.

Дмитро Підручний також приніс збірній штрафне коло, але й сам наздогнав своїх суперників. Збірна України фінішувала одночасно з командою зі Словенії. Проте фотофініш показав, що «синьо-жовті» були першими. Отже, збірна України завершила дистанцію з часом 1 година 20 хвилин 17,3 секунди. Це 9-й результат.

«Золото» здобула збірна Швеції, яка використала 7 додаткових патронів і фінішувала з результатом 1 година 15 хвилин 16,5 секунди.

Другими завершили дистанцію біатлоністи з Норвегії, а ось третьою фінішувала команда Німеччини.

Фігурне катання: перше «золото» команди під білим прапором

У фігурному катанні за головні нагороди боролися дві росіянки – Аліна Загітова та Євгенія Медведєва. У довільній програмі представниці команди під «білим» прапором отримали однакову кількість балів – 156,65. Але Загітова за результатами короткої програми випереджала Медведєву на 1,31 бала. Саме ця перевага й подарувала Загітовій «золото». Євгенія Медведєва стала другою. А «бронзу» здобула канадка Кетлін Осмонд.

Скі-крос: епоха Канади триває

Прізвища змінюються, а країна залишається. Збірна Канади виграє треті Ігри поспіль у жіночому скі-кросі. У 2010 році ця дисципліна дебютувала на Олімпіаді, а першою чемпіонкою стала канадка Ешлі Макайвор.

У Сочі «золото» здобула також представниця Канади Маріель Томпсон. І ось в Пхьончхані на першому місці чергова представниця «кленових» Кейсі Серва. «Срібло» виборола ще одна канадка Бріттані Філан. А «бронза» у Фанні Сміт зі Швейцарії.

Хокей: російські хокеїсти перемогли збірну Чехії

У першому півфіналі зустрілись збірна Чехії та російські хокеїсти. Перший період команди пристрілювалися, атакували, але закинутих шайб вболівальники не дочекалися.

Усе змінилось у другому періоді. Спочатку на 28-й хвилині Микита Гусєв відкрив рахунок. Але чеські тренери запросили відео-повтор, аргументуючи тим, що проти воротаря була атака російськими хокеїстами. Проте арбітри при перегляді відео цю інформацію спростували. Отже, 0:1 на користь російських хокеїстів. Уже за 27 секунд Владислав Гавріков оформив другу шайбу у ворота Чехії.

У третьому періоді чеські хокеїсти намагались забити бодай одну шайбу, проте не вдалося. Навіть, коли російська команда була в меншості. Просто збірна, що виступає під білим прапором, за 20-секунд до кінця матчу забила третю шайбу. Тож, 0:3 на користь російських хокеїстів. І вперше за 20 років вони пробиваються до фінальної частини олімпійських змагань.

Хокейна сенсація: збірна Німеччини перемагає діючого олімпійського чемпіона

У другому півфіналі зустрілися Канада та Німеччина. У першому періоді неочікувано відкрили рахунок німецькі хокеїсти. Від такої зухвалості канадці навіть розгубилися, замість того, щоб атакувати, навпаки, почали оборонятися. Перший період так і завершився з однією забитою шайбою.

Якщо канадські вболівальники сподівалися, що після перерви Німеччина зменшить швидкість, то не вгадали. Уже на початку двадцятихвилинки Плахта подвоїв перевагу німців. А коли збірна Канади вирішила нарешті відігруватися, то Німеччина провела чергову контратаку, яка призвела до третьої шайби у воротах суперника.

На 33 хвилині Німеччина залишається в меншості, і, нарешті, Канада демонструє свій характер. «Кленові» розізлилися та відквитали один гол. Щоправда, свято тривало недовго. На 28-й хвилині Патрік Гаґер забив четверту шайбу канадцям. І ось тут уже здали нерви у «кленових».

Канадець Жільбер Брюле у центрі майданчика «зустрів» ліктем у щелепу німця Вольфа. Як результат, канадський спортсмен отримав вилучення до кінця гри, а Вольф покинув майданчик за допомогою лікарів.

У третьому періоді «кленові» згадали, що вони – діючі олімпійські чемпіони, і навіть змогли забити дві шайби. Проте часу не вистачило, щоб виправити всі помилки в минулих періодах, тож зустріч завершилася з рахунком 3:4 на користь Німеччини.

І це перший вихід німецької команди до фіналу. Адже до цього часу збірна Німеччини двічі ставала бронзовими призерами – у 1932 та 1976 роках. Для Канади це третє непотрапляння до фіналу з 1992 року. На даний момент «кленові» дев’ятикратні олімпійські чемпіони.

Керлінг: канадці вперше без нагород

П’ятниця 23-го – це просто не день Канади. Чоловіча збірна Швейцарії з керлінгу виграла в канадців і залишила «кленових» без нагород. У матчі за третє місце швейцарці перемогли з рахунком 7:5.

Для канадців це історична поразка, адже це перша Олімпіада, коли збірна Канади не в призерах. У 1998 та 2002 році канадці ставали срібними призерами, а три попередні Олімпіади завершували з «золотими» нагородами.

Ковзанярський спорт: Нідерланди підкорюють 1000 метрів

На дистанції 1000 метрів серед чоловіків кращий результат показав спортсмен із Нідерландів К’єлд Найс, який завершив дистанцію за 1 хвилину 07,95 секунди. Другим став норвежець Хавард Лорентцен, а «бронза» залишається в Південній Кореї завдяки Таї-Юн Куму.

Командний залік: Україна втрачає свої позиції

Збірна Норвегія залишається лідером, маючи в своєму активі 37 нагород – 13 золотих, 14 срібних та 10 бронзових.

Також у п’ятірці кращих команди Німеччини, Канади, США та Нідерландів.

Російські спортсмени завдяки «золоту» у фігурному катанні піднялися на 15-е місце. А Україна, маючи у своєму активі лише одну золоту нагороду Олександра Абраменка, стала двадцятою.

Черговий допінг Росії – ви серйозно?

Тільки-но завершився скандал із російським керлінгістом Олександром Крушельницьким, як виявлено чергового спортсмена, який провалив тест на допінг.

Цього разу це бобслеїстка Надія Сергеєва, яка посіла 12-е місце в змаганнях двійок 21 лютого. Про це повідомив 23 лютого президент Федерації бобслею Росії Олександр Зубков. Як виявилось пізніше, у пробі спортсменки виявили заборонений препарат для серця.

Прес-аташе Федерації бобслея Росії Анна Макарова зазначила, що доза триметазідіна, який виявили в допінг-пробі, дуже низька.

«У нас є дві проби, 13 лютого була негативна проба, 18-го після гонки чомусь виявилася позитивна. Наскільки нам відомо, доза препарату дуже низька. Це серцевий препарат, це не допінг як такий, але субстанція ця занесена в список заборонених. Зазвичай подібні препарати прописують людям похилого віку. Ніяких подібних препаратів лікар збірної не виписував їй» , – цитує Макарову «Р-Спорт»

За кого вболівати 24 лютого?

О 2:00 Аннамарі Данча розпочне боротьбу в кваліфікації зі сноубордингу.

Із 7:00 вболівайте за лижника Олексія Красовського, який виступатиме у мас-старті на 50 кілометрів.