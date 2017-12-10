Міжнародний союз біатлоністів обмежив федерацію з Росії через допінг-скандал – заява

Федерація Росії з біатлону змінила свій статус у Міжнародному союзі біатлоністів (IBU) через допінг-скандал.

У заяві, оприлюдненій IBU 10 грудня, сказано, що зараз Росія не матиме голосу на з'їздах IBU, але може продовжувати брати участь у заходах.

Президент IBU Андерс Бессберг заявив, що рішення буде чинним від початку до кінця сезону 2017-2018 років.

Як також йдеться у заяві організації, її виконавчий комітет розгляне можливість відновлення повного членства Російської Федерації пізніше.

Але, як зазначалося, Міжнародний олімпійський комітет спочатку повинен скасувати припинення роботи російського національного комітету, з початку 2017 року ніяких допінгових порушень російських біатлоністів не повинні бути зафіксовані, а Російська федерація біатлону мусить повністю співпрацювати у розслідуванні залучення російських чиновників до «допінгової змови».

IBU також заявив, що його виконавча рада може вирішити продовжити обмеження членства в Росії, якщо ці умови не будуть виконані.

Російський викривач державної програми використання допінгу в російському спорті Григорій Родченков, який нині живе у США, раніше заявляв, що біатлон був тим видом спорту, що під час Олімпійських ігор у Сочі перебував у центрі російського державного обману.

Після перших викриттів Родченкова, які він зробив навесні 2015 року, Всесвітнє антидопінгове агентство в липні 2015 року опублікувало доповідь про масове застосування заборонених препаратів у російському спорті. Як довело міжнародне розслідування, в Росії протягом кількох років широко застосовувалася інституційна допінгова система – створена й підтримувана російською державою програма вживання допінгу російськими спортсменами і приховування цього чи й підміни проб завдяки співпраці російських спецслужб і лабораторій.

Це призвело, серед іншого, до заборони участі багатьох російських спортсменів, зокрема, всіх легкоатлетів у всіх офіційних міжнародних змаганнях під егідою Міжнародної федерації легкої атлетики і недопуску до участі в літніх Олімпійських іграх 2016 року понад ста російських спортсменів, а до літніх Паралімпійських ігор – усіх російських паралімпійців.