Біатлон: Віта Семеренко стала четвертою у спринті на другому етапі Кубка світу

Українська біатлоністка Віта Семеренко стала четвертою в спринтерській гонці на другому етапі Кубка світу, який 8 грудня стартував в австрійському Хохфільцені. За складних погодних умов – невпинного снігопаду і поривчастого вітру – Віта змогла закрити всі 10 мішеней, але в підсумку на 35,2 секунди відстала від такої ж точної переможниці, білоруски Дарії Домрачевої.

Між білорускою та українкою розташувалися швидкі словачка Анастасія Кузьміна та італійка Доротея Вірер, які припустилися по одному промаху на стрільбі лежачи.

В заліковій зоні фінішували також Валя Семеренко (17-те місце з одним промахом), Юлія Джима (20-те місце з двома промахами), Анастасія Меркушина (24-те місце, один промах) та Ірина Варвинець (31-ше місце, один промах). Поза межами залікової зони фінішувала багаторічний капітан збірної України Олена Підгрушна (63-тє місце, чотири промахи), яка також не зможе взяти участь у суботній гонці переслідування.

Раніше за жінок спринт у Хохфільцені провели чоловіки. Гонку виграв норвежець Йоганнес Тінгнес Бьо, найкращий із українців, Дмитро Підручний, став 12-м.

9 грудня на другому етапі Кубка світу відбудуться гонки переслідування, в неділю змагання в Хохфільцені завершать чоловіча та жіноча естафети.