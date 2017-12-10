Біатлон: збірна України стала шостою в чоловічій естафеті у Хохфільцені

Чоловіча збірна України з біатлону посіла шосте місце в естафеті, яка завершилася в австрійському містечку Хохфільцен у рамках другого етапу Кубка світу.

Зі складними погодними умовами краще за інших упоралися норвезькі біатлоністи, які за складних погодних умов, рвучкого вітру, обійшлися без штрафних кіл і використали лише дев’ять запасних патронів на восьми вогневих рубежах. Також уникли штрафних кіл (хоча й використали 17 запасних патронів) німецькі біатлоністи, які фінішували другими з майже двохвилинним відставанням. Третіми стали французи, у яких три штрафні кола та 13 запасних патронів.

Українці Артем Прима, Сергій Семенов, Володимир Сємаков та Дмитро Підручний у цілому впоралися зі стрільбою (одне штрафне коло та 12 запасних патронів). Крім призерів, українські біатлоністи пропустили вперед також шведів та італійців, але й випередили кілька сильних команд, серед яких швейцарську та російську.

Другий етап Кубка світу в Австрії завершить жіноча естафета, яка розпочнеться о 15:10. У складі української команди вперше після перемоги 2014 року в Сочі повним складом виступить «золота» четвірка – Віта Семеренко, Юлія Джима, Валя Семеренко та Олена Підгрушна.