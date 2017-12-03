Російський викривач допінгу: на іграх-2014 у Сочі хотіли «підставити» українку Віту Семеренко

Російський викривач державної програми використання допінгу в російському спорті Григорій Родченков, який нині живе у США, повідомив, що під час зимових Олімпійських ігор 2014 року в російському Сочі отримав завдання звинуватити у вживанні допінгу українську біатлоністку Віту Семеренко.

Як повідомив він в інтерв’ю щоденникові The New York Times, оприлюдненому 2 грудня, з таким проханням до нього, на той час керівника російської антидопінгової лабораторії, звернувся тодішній заступник міністра спорту Росії Юрій Нагорних.

За словами Родченкова, Нагорних був особливо занепокоєний українськими біатлоністками, які становили найсерйознішу загрозу російській команді в естафеті з біатлону серед жінок, відтак попросив Родченкова «забруднити» зразки сечі Семеренко, щоб дискваліфікувати її. Як сказав Родченков, він не виконав цього і зумів переконати посадовця, що допінг, впорснутий у зразок сечі, буде виявлений під час повторної перевірки як такий, що не пройшов нормального шляху через організм.

«Я не міг зробити цього невинуватому спортсменові. За мою кар’єру я багато разів визнавав «брудні» зразки «чистими», але жодного разу не зробив навпаки», – заявив Родченков.

За його словами, біатлон був тим видом спорту, що під час Олімпійських ігор у Сочі перебував у центрі російського державного обману. Зокрема, тодішній дипломатичний керівник російської команди Олександр Кравцов, який нині очолює російський союз біатлону, брав активну участь у так званому «сочинському плані», а його особистий водій возив агентів Федеральної служби безпеки Росії до російської антидопінгової лабораторії ще напередодні ігор, щоб ті вивчали можливість таємно відкривати пляшки зі зразками сечі спортсменів – вони теоретично вважалися такими, які неможливо непомітно відкрити і закрити знову.

У Росії ще не відповіли на ці останні повідомлення Родченкова. Раніше в Росії відкидали всі попередні його заяви про причетність російської держави до програми використання допінгу і приховування цього, називаючи їх наклепом, і стверджували, що ця програма була нібито ініціативою особисто самого Родченкова.

Григорій Родченков минулого року, побоюючись за своє життя в Росії, втік до США, де живе під охороною як важливий свідок. Він став інформатором Всесвітнього антидопінгового агентства про державну програму використання допінгу в російському спорті і приховування справжніх результатів антидопінгового контролю – зокрема і шляхом підміни зразків сечі спорстменів, здані напередодні змагань зі слідами допінгу, на наперед заготовлені їхні ж «чисті» зразки.

Після перших викриттів Родченкова, які він зробив навесні 2015 року, Всесвітнє антидопінгове агентство в липні 2015 року опублікувало доповідь про масове застосування заборонених препаратів у російському спорті. Як довело міжнародне розслідування, в Росії протягом кількох років широко застосовувалася інституційна допінгова система – створена й підтримувана російською державою програма вживання допінгу російськими спортсменами і приховування цього чи й підміни проб завдяки співпраці російських спецслужб і лабораторій.

Це призвело, серед іншого, до заборони участі багатьох російських спортсменів, зокрема, всіх легкоатлетів у всіх офіційних міжнародних змаганнях під егідою Міжнародної федерації легкої атлетики і недопуску до участі в літніх Олімпійських іграх 2016 року понад ста російських спортсменів, а до літніх Паралімпійських ігор – усіх російських паралімпійців. Доля російської олімпійської і паралімпійської команди на зимових іграх 2018 року має бути вирішена найближчими днями.

Крім того, за результатами повторних досліджень Міжнародний олімпійський комітет останніми тижнями дискваліфікував цілу низку російських учасників ігор у Сочі, скасувавши їхні результати, а медалістів позбавивши медалей, і продовжує ці додаткові перевірки. Через це Росія в неофіційному командному заліку ігор 2014 року вже опустилася з першого на четверте місце.