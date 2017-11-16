У Росії висловили незгоду з рішенням ВАДА не визнати повноважень Російського антидопінгового агентства

У Росії висловили незгоду з рішенням Всесвітнього антидопінгового агентства далі не визнати повноважень Російського антидопінгового агентства і назвали його несправедливим.

«Ми заперечували і категорично заперечуємо звинувачення в тому, що випадки вживання допінгу мали будь-яку державну підтримку. Про це не може бути й мови», – заявив у Москві речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Раніше 16 листопада Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) на засіданні свого виконкому в Сеулі в Південній Кореї визнала Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) таким, що «не відповідає кодексові» організації. ВАДА також відмовилася відновити акредитацію російської структури. Це ставить під загрозу участь Росії в зимових Олімпійських і Паралімпійських іграх у Пхйончхані в Південній Кореї 2018 року.

Права РУСАДА були припинені в листопаді 2015 року після оприлюднення доповіді незалежної комісії ВАДА під керівництвом Річарда Макларена про державну підтримку використання допінгу в Росії.

На думку членів ради ВАДА, російська сторона не виконала дві основні вимоги. По-перше, необхідно було публічно і беззастережно визнати висновки комісії Макларена про «підтримувану державою систему допінгу». По-друге, РУСАДА мала надати ВАДА доступ до допінг-проб Московської антидопінгової лабораторії.

Президент Олімпійського комітету Росії (ОКР) Олександр Жуков у виступі в Сеулі заявив, що беззастережне визнання висновків комісії Макларена про допінг у російському спорті неможливе. За словами Жукова, російська антидопінгова система дала збій із вини «групи осіб», і держава, заявив він, до цього непричетна.

Доповідь незалежної комісії ВАДА під керівництвом Річарда Макларена була опублікована два роки тому. Згідно з розслідуванням, допінг вживали понад тисячу російських спортсменів. Це стало причиною для відсторонення багатьох російських атлетів від участі в міжнародних змаганнях, включно з літніми Олімпійськими іграми в Ріо-де-Жанейро у Бразилії у 2016 році. Москва відкидає всі звинувачення.

У 2016 році Міжнародний олімпійський комітет проігнорував заклики ВАДА заборонити всій команді Росії брати участь у літніх Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро, запропонувавши визначатися з цього питання міжнародним федераціям із окремих видів спорту. Очікується, що рішення щодо участі Росії в Олімпіаді в Пхйончхані МОК оголосить на засіданні виконавчого комітету у грудні у швейцарській Лозанні – після оприлюднення результатів розслідувань щодо російського допінгу.