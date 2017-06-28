ВАДА частково відновила повноваження Російської антидопінгової агенції

Всесвітня антидопінгова агенція (ВАДА) 27 червня частково відновила повноваження Російської антидопінгової агенції (РусАдА) щодо аналізу допінг-проб.

Діяльність російської організації була призупинена в 2015 році, коли його працівники були звинувачені в тому, що допомагали приховати вживання допінгу.

Після інтенсивних переговорів та масштабних кадрових змін у російській агенції ВАДА заявила, що дозволила РусАдА «планувати та координувати» роботу під наглядом британської агенції (UKAD), яка здійснює спостереження за допінг-тестуваннями в Росії з 2015 року.

«Ми наполегливо закликаємо Росію продовжувати свої зусилля в інтересах чистих спортсменів по всьому світу», – наголосив президент ВАДА Крейґ Ріді.

РусАдА матиме свободу вибору спортсменів, які підлягають тестуванню, навіть якщо UKAD не погоджуватиметься з таким вибором, і тепер самим російським співробітникам дозволено збирати зразки.

Водночас, як і раніше, ці зразки мають відправлятися до лабораторій за кордонами Росії. Повоноваження російської лабораторії тестування на допінг залишаються призупиненими після того, як її колишній директор, що став інформатором ВАДА, заявив, що замінював позитивні проби на чисті, щоб приховати вживання допінгу російськими спортсменами.

Також російська сторона врахувала кадрові вимоги ВАДА, і колишню зірку стрибків із жердиною Олену Ісінбаєву замінив на посаді керівника РусАдА Олександр Івлєв.