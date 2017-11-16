Всесвітня антидопінгова агенція не відновила повноваження РУСАДА

Всесвітня антидопінгова агенція (ВАДА) 16 листопада на засіданні свого виконкому в Сеулі визнала Російську антидопінгову агенцію (РУСАДА) такою, що «не відповідає кодексу» організації. ВАДА також відмовилася відновити акредитацію російської структури. Це ставить під загрозу участь Росії в зимовій Олімпіаді і Паралімпіаді в Південній Кореї в 2018 році.

Права РУСАДА були припинені в листопаді 2015 року після оприлюднення доповіді незалежної комісії ВАДА під керівництвом Річарда Макларена про державну підтримку використання допінгу в Росії.

На думку членів ради ВАДА, російська сторона не виконала дві основні вимоги. По-перше, необхідно було публічно і беззастережно визнати висновки комісії Макларена про «підтримувану державою систему допінгу». По-друге, надати ВАДА доступ до допінг-проб Московської антидопінгової лабораторії.

Президент Олімпійського комітету Росії (ОКР) Олександр Жуков у виступі в Сеулі заявив, що беззастережне визнання висновків комісії Макларена про допінг у російському спорті неможливе. За словами Жукова, російська антидопінгова система дала збій з вини «групи осіб», і держава до цього непричетна.

Доповідь незалежної комісії ВАДА під керівництвом Річарда Макларена була опублікована два роки тому. Згідно з розслідуванням, допінг вживала понад тисяча російських спортсменів. Це стало причиною для відсторонення багатьох російських атлетів від участі в міжнародних змаганнях, включаючи літні Олімпійські ігри в 2016 році. Москва відкидає звинувачення.

У 2016 році Міжнародний олімпійський комітет проігнорував заклики ВАДА заборонити всій команді Росії брати участь у літніх Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро, запропонувавши визначатися з цього питання міжнародним федераціям з окремих видів спорту. Очікується, що МОК оголосить рішення щодо участі Росії в Олімпіаді в Пхйончхані на засіданні виконавчого комітету в грудні у Лозанні – після оприлюднення результатів розслідувань щодо російського допінгу.