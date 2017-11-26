Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій продовжила дискваліфікацію Росії через допінг

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (ІААФ) продовжила дискваліфікацію Росії, заявивши, що ця країна не доклала достатньо для боротьби з допінгом.

Асоціація зробила це оголошення 26 листопада після дводенного засідання Ради в Монако.

«Умови, встановлені Радою ІААФ для відновлення членства Російської національної федерації легкої атлетики в ІААФ, ще не були повністю виконані,– йдеться у повідомленні.– Натомість кілька матеріальних умов залишаються невирішеними, цілком або частково».

Як наслідок, Рада ІААФ одностайно прийняла рекомендацію своєї робочої групи не припиняти дискваліфікацію Росії, поки всі умови не будуть виконані у повному обсязі.

Діяльність російської організації була призупинена в 2015 році, коли її працівники були звинувачені в тому, що допомагали приховати вживання допінгу.

Після інтенсивних переговорів та масштабних кадрових змін у російській агенції ВАДА заявила, що дозволила РусАдА «планувати та координувати» роботу під наглядом британської агенції (UKAD), яка здійснює спостереження за допінг-тестуваннями в Росії з 2015 року.

На чемпіонаті світу, який відбувався з 5 до 13 серпня в Лондоні, 19 російських спортсменів виступали під нейтральним прапором.