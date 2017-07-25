Російські легкоатлети змагатимуться на чемпіонаті світу під нейтральним прапором – ІААФ

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (ІААФ) підтвердила участь команди з Росії в чемпіонаті світу, який відбудеться з 5 до 13 серпня в Лондоні. 19 російських спортсменів виступлять під нейтральним прапором, водночас понад 100 заявок асоціацією відхилені, передає Associated Press.

Російська легкоатлетична збірна в повному складі не змогла торік взяти участь в Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро. Це сталося після оприлюднення Всесвітньою антидопінговою агенцією (ВАДА) доповіді про підтримувану державою програму вживання допінгу і приховування цього від міжнародних фахівців.

27 червня ВАДА частково відновила повноваження Російської антидопінгової агенції (РусАдА) щодо аналізу допінг-проб.

Діяльність російської організації була призупинена в 2015 році, коли її працівники були звинувачені в тому, що допомагали приховати вживання допінгу.

Після інтенсивних переговорів та масштабних кадрових змін у російській агенції ВАДА заявила, що дозволила РусАдА «планувати та координувати» роботу під наглядом британської агенції (UKAD), яка здійснює спостереження за допінг-тестуваннями в Росії з 2015 року.