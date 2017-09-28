Суд у Москві заочно арештував інформатора WADA

Басманний суд столиці Росії Москви заочно заарештував колишнього голову московської антидопінгової лабораторії, інформатора Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Григорія Родченкова, який розповів про масове застосування допінгу в російському спорті.

Як повідомила речниця суду Юнона Царьова, рішення ухвалили 21 вересня.

Росія оголосила Родченкова в міжнародний розшук. Його звинувачують у зловживанні посадовими повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки.

Після рішення про заочний арешт Росія зможе просити США про екстрадицію Родченкова, але між цими країнами немає відповідної угоди.

Речниця суду також повідомила, що захисники Родченкова подали апеляцію на рішення про заочний арешт.

Кримінальну справу проти Родченкова, який розповів про масове застосування допінгу в російському спорті, порушили в липні минулого року. Раніше екс-голова Московської антидопінгової лабораторії дав інтерв’ю західним ЗМІ, в якому, зокрема, заявив, що російські спортсмени, які посіли призові місця на Олімпіаді в Сочі, вживали допінг в рамках державної програми, яка таємно розроблялася протягом багатьох років.

У липні 2016 року Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) опублікувало доповідь про масове застосування заборонених препаратів в російському спорті з потурання влади. Результатом цього розслідування стало відсторонення збірної Росії з легкої атлетики від Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро в 2016 році. Міжнародний паралімпійський комітет відсторонив російську збірну в повному складі від участі в Паралімпіаді в Ріо-де-Жанейро.

У Кремлі розкритикували заяви Родченкова, який зараз живе у США, і назвали їх «наклепом перебіжчика».