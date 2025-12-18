Група колишніх білоруських політв’язнів з України прибула до Варшави

Понад 100 колишніх білоруських політв’язнів, депортованих до України 13 грудня, прибули до Варшави вранці 18 грудня.

Як пише білоруська служба Радіо Свобода, відомо, що частина з них залишиться в Польщі, частина вирушить до Литви. Усі вони успішно перетнули кордон.

Вночі колишніх політв’язнів зустрічали волонтери, журналісти та дипломати. Автобус також зустрічали у Варшаві родичі деяких колишніх політв’язнів. Зокрема, Марію Колеснікову зустріла її сестра Тетяна Хомич. Вони не бачилися 5 років.

Родина колишньої головного редактора порталу Tut.by Марини Золотової чекала на неї у Варшаві з квітами. Політв’язні подякували українській стороні за гуманне ставлення до них.

Білорусь у результаті домовленостей зі США звільнила 13 грудня понад 100 громадян Білорусі, а також Великої Британії, США, Литви, Латвії, Австралії та Японії. Серед звільнених було п’ятеро громадян України.

Більша частина звільнених уперше була вивезена в Україну, хоча раніше звичним маршрутом був литовський. Цього разу до Литви вирушила незначна частина колишніх політв’язнів, серед яких був лауреат Нобелівської премії Алесь Беляцький. Серед тих, хто опинився в Україні – Марія Колесникова, колишній кандидат у президенти на виборах 2020 року Віктор Бабарико (його син Едуард далі залишається за ґратами в Білорусі), журналісти Максим Знак і Марія Золотова та інші.