У Києві через удар РФ загинули 4 людини, 19 постраждали, є перебої зі світлом і водою – Кличко

У Києві внаслідок нічного російського удару загинули чотири людини, 19 – постраждали, 14 із них медики госпіталізували, пошкоджені житлові будинки й обʼєкти інфраструктури, повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Серед загиблих – один медик. Четверо медпрацівників постраждали. Є пошкодження критичної інфраструктури. В деяких районах міста перебої з електропостачанням і водою», – написав Кличко в телеграмі удосвіта 9 січня.

За його словами, падіння БпЛА чи уламків і пожежі через це зафіксували у Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Печерському і Шевченківському районах.

«У Дарницькому районі у дворі житлового будинку сталося падіння БпЛА. Частково пошкоджений одноповерховий магазин поруч і скління вікон поруч розташованого дев’ятиповерхового житлового будинку. Також внаслідок влучання уламків БпЛА сталося загоряння у двох житлових будинках і гаражах», – йдеться в повідомленні.

У Деснянському районі, як повідомив мер, внаслідок влучання БпЛА у дах 18-поверхового житлового будинку виникла пожежа. Також пожежа сталася в 5-поверховому житловому будинку, а ще в одній пʼятиповерхівці виникло задимлення в під’їзді. Крім того, у Деснянському районі пошкоджень зазнали територія торгівельного центру і санаторію.

«У Дніпровському районі уламки БпЛА впали на дах одноповерхової нежитлової будівлі. Також внаслідок падіння уламків БпЛА загоряння сталося в 16-поверховому і в девʼятиповерховому житлових будинках. Вибуховою хвилею частково зруйнований дах триповерхового житлового будинку. Крім того, у Дніпровському районі уламки впали на дитячий майданчик у дворі житлового будинку та біля трамвайного депо», – додав Кличко.

У Печерському районі, за його словами, внаслідок падіння уламків БпЛА сталося часткове руйнування фасаду девʼятиповерхового житлового будинку і пошкоджена нежитлова багатоповерхова будівля, а в Шевченківському районі виникла пожежа внаслідок влучання БпЛА в нежитлову будівлю.

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що через російські обстріли об’єктів критичної інфраструктури в частині районів Києва виникли перебої також і з теплопостачанням.

«Наразі опалення відсутнє або подається на понижених параметрах у Деснянському, Печерському районах, у частинах Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Оболонського, Подільського, Солом’янського і Шевченківського районів», – йдеться в повідомленні.

У КМДА також зазначили, що через складну енергетичну ситуацію в Києві поїзди метро на «червоній» лінії курсують зі змінами, зокрема, рух поїздів на відкритій ділянці між станціями «Дніпро» – «Лісова» тимчасово зупинили через відсутність електроживлення.

Повітряні сили ЗСУ вночі повідомляли, що армія РФ атакувала Київ ударними дронами, крилатими і балістичними ракетами, у місті лунали численні вибухи.

Напередодні про високий ризик повітряного удару РФ попереджали президент України Володимир Зеленський і посольство США в Україні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують інші українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.