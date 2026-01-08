На фронті за добу було 275 бойових зіткнень – Генштаб

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 275 бойових зіткнень, повідомив у ранковому зведенні 8 січня Генштаб ЗСУ.

Найбільше російських атак було на двох напрямках: Покровському і Гуляйпільському, свідчать наведені дані.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 77 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Федорівка, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Покровськ, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки й Філії… На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 40 атак росіян у районах населених пунктів Добропілля, Солодке, Варварівка, Зелене, Гуляйполе і Білогір’я», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, бойові дії також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському, Олександрівському, Оріхівському, Придніпровському напрямках.

За оцінкою американського Інституту вивчення війни, російські війська збільшили середні темпи просування у 2025 році завдяки новому оперативному шаблону, але не досягли своїх пріоритетних цілей у визначені терміни.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ на Донеччині, однак українські підрозділи тримають оборону й перехоплюють ініціативу.

