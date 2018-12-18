Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
18 Грудень 2018, Київ 18:24
Новини | Політика

Уряд схвалив нову Морську доктрину на період до 2035 року – міністр

Міністр: нова доктрина «має посилити позиції України в Азовському і Чорному морях, Керченській протоці»

Дивитись коментарі

Кабінет міністрів України схвалив нову редакцію Морською доктрини на період до 2035 року, повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

На його думку, нова доктрина «має посилити позиції України в Азовському і Чорному морях, Керченській протоці».

«Оновлена Морська доктрина України – це комплексний стратегічний документ, який визначає пріоритети послідовної морської політики України на довгострокову перспективу», – зазначив Омелян.

Перша редакція Морської доктрини до 2035 року була затверджена Кабінетом міністрів у 2009-м. Нова редакція документа наразі не оприлюднена.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG