Уряд схвалив нову Морську доктрину на період до 2035 року – міністр

Кабінет міністрів України схвалив нову редакцію Морською доктрини на період до 2035 року, повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

На його думку, нова доктрина «має посилити позиції України в Азовському і Чорному морях, Керченській протоці».

«Оновлена Морська доктрина України – це комплексний стратегічний документ, який визначає пріоритети послідовної морської політики України на довгострокову перспективу», – зазначив Омелян.

Перша редакція Морської доктрини до 2035 року була затверджена Кабінетом міністрів у 2009-м. Нова редакція документа наразі не оприлюднена.