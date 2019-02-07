«Це чиста політтехнологія» – політолог про «справу Медведчука»

Так звана «справа Медведчука» залишається в центрі уваги. Голова політради партії «Опозиційна платформа – за життя» Віктор Медведчук ніколи не приховував своїх поглядів на майбутнє Донбасу. Його кумівство з Путіним – давно не секрет. Але це не заважало Медведчуку від імені України брати участь у Мінських переговорах. Роками! І от – менше ніж за два місяці до виборів Генеральна прокуратура України заявляє, що порушила кримінальне провадження проти Віктора Медведчука. У ГПУ вивчають його заяви про необхідність утворення так званого «автономного регіону Донбас». У програмі «Ваша Свобода» на цю тему дискутували народний депутат України Андрій Тетерук і політологи Руслан Бортник та Олександр Палій.