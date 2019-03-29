ЦВК звернулася до кандидатів на посаду президента перед «днем тиші»

Центральна виборча комісія звернулася до кандидатів на посаду президента України перед 30 березня, коли забороняються будь-які агітаційні заходи і розміщення рекламних матеріалів.

«Не допускайте порушень і дійте в межах чинного законодавства. Кожен з вас повинен відчувати свою відповідальність перед виборцями, які йому довіряють. Які б різні ви не були, але ведення виборчої кампанії має проходити законно. Це перший показник чесної політики і надійного майбутнього країни. І якщо ви хочете порядку в країні, почніть з порядку у своїх виборчих кампаніях», – наполягають у ЦВК.

Також у ЦВК наголосили, що є «організацією, яка найбільше зацікавлена в проведенні справедливих виборів».

«Робота комісії організована за високими європейськими стандартами, і ми маємо намір зберегти та примножити цю тенденцію. Жодного втручання в роботу Центральної виборчої комісії не буде. Недопустимим має стати і тиск на членів окружних та дільничних виборчих комісій. Вони всі повинні чесно виконати свою роботу. Ми всі прагнемо в ході законного і прозорого виборчого процесу справедливих виборів, вільного та обдуманого голосування і чесних результатів», – ідеться в повідомленні на сайті ЦВК.

Перший тур президентських виборів в Україні відбудеться 31 березня. Згідно із законом, дню голосування передує так званий «день тиші», коли будь-яка агітація чи розміщення рекламних матеріалів учасників кампанії заборонені.

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