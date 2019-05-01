Радіо Свобода Daily: «Суперництво в минулому» – Порошенко зателефонував Зеленському

Остаточні результати виборів

ЦВК оголосила Володимира Зеленського переможцем виборів президента України. 13 мільйонів 541 тисяча 528 виборців проголосували за Зеленського. Це 73,22% від числа учасників повторного голосування на виборах, яке відбулося 21 квітня.​

Чинний президент України Петро Порошенка зателефонував опонентові на виборах, щоб привітати із офіційними результатами голосування. Також він заявив, що домовився про зустріч із Володимиром Зеленським. І запропонував новообраному президентові скоординувати зусилля у боротьбі проти російської агресії​

Нова перша леді України

Майбутня перша леді України Олена Зеленська писала для телебачення жарти, зокрема, завдяки яким її чоловіка Володимира Зеленського обрали президентом України. Але, за її словами, вона без жартів підтримує свободу та демократію. Так пише журналістка The Daily Beast Анна Нємцова у вступі до свого інтерв’ю з Оленою Зеленською. Головні тези інтерв’ю читайте за лінком.

Зеленський зустрівся з Епіфанієм і митрополитом УПЦ (МП)

Новообраний президент України Володимир Зеленський зустрівся із предстоятелем Православної церкви України, митрополитом Епіфанієм. «Церква має молитись, а держава – робити» – такого висновку дійшли учасники зустрічі, написали у прес-службі Зеленського. Пізніше Володимир Зеленський зустрівся із митрополитом Української православної церкви (Московського патріархату) Онуфрієм.

Як в аеропорту «Бориспіль» з’явилося відео мапи без Криму?

В аеропорту «Бориспіль» транслювали відео, на якому Україна зображена без анексованого Криму. Це помітив пасажир летовища і звернувся до правоохоронців. Нацполіція відкрила кримінальне провадження за статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. У поліції заявляли, що лист із пропозицію про розміщення відеоконтенту надійшов до аеропорту з Міністерства інформаційної політики. У відомстві почали службове розслідування, інцидент назвали «неприпустимим збоєм» і пообіцяли сприяти поліції у розслідуванні.

​Далі коротко:

В окупованому Криму російські силовики провели так звані «огляди» в будинках кримських татар. Окупанти прийшли в будинок Ролана Османова. Раніше Османов виходив на одиничний пікет проти «реставрації» Ханського палацу в Бахчисараї. Також він підтримував затриманих ФСБ Росії українських моряків. Османова не затримували. Силовики стверджують, що шукали наркотики.

Конституційний суд Чехії вирішив, що в діях готелю в місті Остраві, який відмовлявся поселяти громадян Росії без письмової заяви з засудженням анексії Криму, не було дискримінації. Також скасований штраф, що був накладений на фірму-власницю готелю.

В Японії імператор вперше за 200 років зрікся престолу. 85-річний Акіхіто повідомив про зречення, відвідавши головну святиню Японії, храм Касікодокоро. На посту нового імператора Акіхіто змінює його син, кронпринц Нарухіто.

У Венесуелі голова парламенту і лідер опозиції Хуан Гуайдо, визнаний США та багатьма іншими країнами легітимним тимчасовим лідером держави, заявив про початок «фінального етапу» усунення від влади Ніколаса Мадуро. Гуайдо, як повідомляє агентство Reuters, прибув на базу Військово-повітряних сил у Каракасі в супроводі військових, які його підтримують.

Вибори в Індонезії: померли понад 300 людей

318 людей, які підраховували голоси на виборах в Індонезії, померли від перевтоми. Понад 2 тисячі потрапили до лікарень. Це одноденне голосування стало наймасштабнішим в історії – і цифри вражають. Брати участь могли 193 мільйони осіб – на дільниці прийшли 80 відсотків із них. Кожен мав заповнити 5 бюлетенів – обирали і президента, і депутатів парламенту, і регіональну владу. А рахують документи вручну. Підсумки підбиватимуть іще майже місяць – остаточні результати озвучать 22 травня.

Чи треба переживати за мовні квоти українського ефіру?

Який ефект від введення мовних квот на телебаченні та радіо? Про це Радіо Свобода розповіла одна з ініціаторок мовного закону Вікторія Сюмар. Народний депутат також відповіла на питання, чому назвала «найбільш маразматичними» правки до закону «від Кварталу», як ставиться до пропозицій Володимира Зеленського щодо мовних квот і розповіла, чому боїться реваншу.

​Фільм про Мазепу: що скандального?

Новий документальний фільм харків’янина Ігоря Піддубного «Призначаю тебе зрадником» встиг отримати гран-прі Міжнародного фестивалю історичного кіно «Поза часом», але й потрапив в скандальну історію. Що скандального у фільмі про Івана Мазепу? Про це у розмові Радіо Cвобода з Ігорем Піддубним.

Будьте допитливими, думайте й аналізуйте!

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