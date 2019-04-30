У Криму російські силовики з автоматами прийшли в будинки кримських татар

В окупованому Криму поблизу Сімферополя російські силовики зранку 30 квітня провели так звані «огляди» в будинках кримських татар, повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність».

Згідно з цим повідомленням, силовики прийшли в будинок кримськотатарського активіста Ролана Османова, який живе в селі Урожайне Сімферопольського району. Раніше Османов виходив на одиночний пікет проти «реставрації» Ханського палацу. Також він приходив до будівлі російського суду в Сімферополі, щоб підтримати затриманих ФСБ Росії в Чорному морі українських моряків.

Після цього «огляду» Османова не затримували. Силовики стверджують, що шукали наркотики.

Крім того, в селі Живописне відбувся аналогічний «огляд» у будинку кримськотатарського активіста Ділявера Бекірова. Його також не затримували. Силовики заявили активісту, що діяли в межах «оперативно-розшукових заходів».

Публічних коментарів російських силовиків з приводу їхніх дій немає.

Після анексії Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».