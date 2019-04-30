Нарухіто вступає на трон нового імператора Японії

Крон-принц Нарухіто змінює свого батька Акіхіто на посту нового імператора Японії. Таким чином 59-річний Нарухіто стає 126-й імператором Хризантемового трону, найдавнішої спадкової монархії у світі.

85-річний Акіхіто 30 квітня відвідав головну святиню Японії Кашикодокоро, щоб повідомити про зречення. Тепер у нього є звання «почесного імператора», але без офіційних обов’язків. Вже невдовзі Нарухіто вперше звернеться до країни як імператор, після того, як батько офіційно покине трон опівночі у вівторок, поклавши край 30-річній ері Хейсей – «Досягнутий мир».

Під час церемонії відречення в імператорському палаці у Токіо вранці були присутні прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе, голови обох палат парламенту і судді Верховного суду.

Акіхіто оголосив про свій намір зректися престолу в 2016 році через стан здоров’я.

Нещодавнє опитування в Японії засвідчило 80-відсоткову підтримку громадянами імператорської сім’ї, найвищий за всі часи рівень такої підтримки.