Імператор Японії зречеться престолу 30 квітня 2019 року

Імператор Японії Акіхіто зречеться престолу 30 квітня 2019 року, повідомив прем’єр-міністр країни Сіндзо Абе. Прем’єр зазначив, що уряд докладе всіх зусиль, щоб цей процес пройшов «гладко», як цього хотіли б жителі країни.

«Уряд докладе максимум зусиль, щоб гарантувати, що японський народ може відсвяткувати зречення імператора і спадкоємність наслідного принца», – сказав Абе про планований відхід від імператорського крісла 83-річного Акіхіто.

Старший син Акіхіто, наслідний принц 57-річний Нарухіто, сяде в імператорське крісло наступного дня після батька – 1 травня.

Торік імператор сколихнув Японію, коли заявив про своє бажання покинути трон після майже трьох десятиліть, він мотивував це станом здоров’я і віком.

Імператорська історія Японії налічує понад 2600 років. Востаннє імператор Японії зрікався престолу в 1817 році.