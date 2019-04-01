В Японії оголосили назву ери, яка почнеться з приходом нового імператора

Нова ера в Японії, що почнеться зі вступом на престол принца-наступника Нарухіто, буде називатись «Рейва», повідомили 1 квітня в японському уряді.
За словами секретаря уряду Есіхіде Суга, джерелом для назви нової ери стала найстаріша і найбільш шанована антологія японської поезії «Манйосю».
Нова назва складається з двох частин: «Рей», яка може мати значення «порядок» або «сприятливий», і «Ва», що зазвичай перекладається як «мир» чи «гармонія».
Нова назва почне діяти 1 травня, коли Нарухіто вступить на престол замість свого батька Акіхіто.
Як оголосив у зверненні до народу прем’єр-міністр Сіндзо Абе, нова назва означає, що культура народжується і виховується, коли люди «прекрасно дбають один про одного».
Оголошення нової епохи – або ґенґо – вважається важливою подією в Японії і відзначається фестивалями і шоу.
У 2017 році японський імператор Акіхіто оголосив, що зречеться престолу 30 квітня 2019 року. Він пояснив це станом здоров’я.
Після того парламент Японії ухвалив законопроект, що дозволяє імператору зректися трону.
В історії імператорської Японії вже були факти зречення престолу, але востаннє – 200 років тому.
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