Японія: імператор Акіхіто зрікається престолу

В Японії 30 квітня проходить ритуал зречення імператора Акіхіто престолу. Вранці Акіхіто увійшов до синтоїстського храму на території палацу в Токіо, щоб вшанувати прародительку імператорської сім’ї – богиню сонця Аматерасу – і повідомити про своє зречення богам.

Церемонія зречення пройде в імператорському палаці сьогодні ввечері. За повідомленнями ЗМІ, прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе виголосить промову і подякує 85-річному імператору. Сам Акіхіто виступить з останнім словом.

Імператор офіційно піде у відставку опівночі у вівторок, поклавши край 30-річній ері Хейсей – «Досягнутий мир». Він більше не буде виконувати ніяких офіційних обов’язків. Акіхіто навіть не буде присутній 1 травня на ритуалах щодо вступу на престол свого старшого сина Нарухіто, щоб не заважати новому, 126-му імператору Японії. Зі сходженням на престол 59-річного Нарухіто почнеться ера «Рейва» (令和) – «Порядок і гармонія».

У 2017 році японський імператор Акіхіто оголосив, що зречеться престолу 30 квітня 2019 року. Він пояснив це станом здоров’я.

Після того парламент Японії ухвалив законопроект, що дозволяє імператору зректися трону.

В історії імператорської Японії вже були факти зречення престолу, але востаннє – 200 років тому.

За конституцією Японії 1947 року, імператор має вкрай церемонійні функції як «символ держави і єдності народу». Деякі державницькі функції, зазвичай притаманні головам держави, на кшталт підпису законів, розпуску і призначення виборів парламенту, присвоєння державних нагород чи прийняття іноземних представників, імператор Японії виконує тільки за рішенням уряду або парламенту і не має права самостійного рішення.