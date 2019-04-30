Церемонія зречення від престолу імператора Японії Акіхіто – відео

Імператор Японії Акіхіто 30 квітня офіційно зрікся від престолу. Зранку він провів пов’язані з цим ритуали в сінтоїстському храмі Касікодоро і повідомив про свій відхід сінтоїстським Богам, зокрема богині Сонця Аматерасу, яка вважається прямою прародителькою імператорської сім’ї. Сама церемонія зречення від престолу пройшла в імператорському палаці в Токіо. На ній були присутні дружина Акіхіто імператриця Мітіко, наслідний принц Нарухіто, а також голови всіх трьох гілок влади Японії (законодавчої, виконавчої та судової) і представники органів місцевого управління. (Відео Reuters)