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30 Квітень 2019, Київ 20:47
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Церемонія зречення від престолу імператора Японії Акіхіто – відео

Церемонія зречення від престолу імператора Японії Акіхіто – відео
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Імператор Японії Акіхіто 30 квітня офіційно зрікся від престолу. Зранку він провів пов’язані з цим ритуали в сінтоїстському храмі Касікодоро і повідомив про свій відхід сінтоїстським Богам, зокрема богині Сонця Аматерасу, яка вважається прямою прародителькою імператорської сім’ї. Сама церемонія зречення від престолу пройшла в імператорському палаці в Токіо. На ній були присутні дружина Акіхіто імператриця Мітіко, наслідний принц Нарухіто, а також голови всіх трьох гілок влади Японії (законодавчої, виконавчої та судової) і представники органів місцевого управління. (Відео Reuters)

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