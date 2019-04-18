Радники Трампа і Путіна провели зустріч у Москві – Кремль

Директор із питань Росії та Європи при Раді з національної безпеки США Фіона Гілл провела у Москві переговори з помічником російського президента Юрія Ушакова, повідомив 18 квітня речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

«Були зустрічі в адміністрації, з Ушаковим», – цитує Пєскова російське державне агентство новин ТАСС.

За словами речника Путіна, Гілл і Ушаков обговорили «питання двосторонніх відносин».

На питання, чи йшлося про можливу зустріч президентів США і Росії, Пєсков відповів негативно.

Трамп і Путін зустрічалися у Гельсінкі в липні 2018 року. Після цієї зустрічі Трампа критикували і демократи, і республіканці за його заяви про те, що він вірить Путіну, який заперечує російське втручання у вибори в США. Це суперечило висновкам американської розвідки.

Після цього повідомлялося, що Трамп запросив Путіна відвідати Вашингтон на початку 2019-го, але зустрічі наразі не було.

Американсько-російські відносини перебувають на найгіршому після закінчення Холодної війни рівні. Цьому сприяли, зокрема, анексія Росією українського Криму в 2014 році, військова, економічна і політична підтримка Москвою бойовиків на сході України, ймовірне втручання Росії в президентські вибори у США в 2016 році, розбіжності з приводу громадянської війни в Сирії і підходи до обмеження ядерної програми Ірану.