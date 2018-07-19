Отруєння Скрипалів: «Слідчі мають цілковиту впевненість, що підозрювані є росіянами»

Cлідчі особливого антитерористичного підрозділу британської поліції встановили ймовірних виконавців нападу на колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та на його дочку Юлію із застосуванням нервово-паралітичної речовини «Новачок», повідомляють ЗМІ.

Співробітники особливого антитерористичного відділу британської поліції, які ведуть справу про отруєння не лише Сергія та Юлії Скрипалів у місті Солсбері (їх виявили непритомними на початку березня і вже виписали з лікарні), але й справу про отруєння «Новачком» у сусідньому місті Еймсбері двох британських громадян – Чарлі Роулі та Дон Стерджесс (їх виявили непритомними 30 червня: жінка померла, чоловік опритомнів), вважають, що встановили: до отруєння Скрипалів причетні кілька росіян. Слідчі підозрюють більш ніж одну особу, які походять саме з Росії, написало британське агентство Press Association, посилаючись на «джерело, обізнане з перебігом розслідування».

«Слідчі вважають, що вони визначили підозрюваних злочинців, які здійснили напад у березні цього року із застосуванням хімічного препарату «Новачок» завдяки записам камер зовнішнього спостереження, а також даним (імміграційної служби) про імена людей, які приблизно в цей час в’їжджали на територію Сполученого Королівства. Слідчі мають цілковиту впевненість, що підозрювані є росіянами», – сказало агентству це джерело.

Офіційно поліція, яка веде розслідування, відмовляється від коментарів. А міністр безпеки Великої Британії Бен Воллас написав у твітері з приводу повідомлення Press Association: «Гадаю, ця історія належить до розряду «погана поінформованість і дикі спекуляції».

Але власне повідомлення про те, що поліція визначила двох підозрюваних в отруєнні Скрипалів оприлюднила й американська телемережа CNN – так само з посиланням на «джерело, ознайомлене з розслідуванням». За даними цього джерела, обидва вилетіли з Британії після нападу, і про їхній відліт до Москви було надіслане кодове повідомлення, яке перехопили на британській базі на Кіпрі.

Останній розвиток подій у розслідуванні у справі отруєнь у Солсбері та Еймсбері став доволі співзвучним із точкою зору британського керівництва щодо того, що за всім цим стоїть ніхто інший, аніж російська держава. Принаймні, вважається чітко встановленим, що нервово-паралітична речовина, використана у спробі вбивства, могла бути вироблена лише у Росії.

У перебігу хімічних аналізів зразків, взятих із помешкання Сергія Скрипаля у місті Солсбері, найвища концентрація «новачка» була зафіксована на ручках вхідних дверей. Попереднього дня перед тим, як Скрипалів виявили непритомними (це було 4 березня), Сергія Скрипаля відвозив до лондонського аеропорту «Гітроу» його приятель, щоб зустріти дочку Юлію, яка прибула тоді рейсом із Москви. На думку слідчих, все це залишило десь близько 5 годин для нападників на те, щоб відвідати помешкання Скрипаля і занести нервово-паралітичну речовину.

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Загалом слідчі британської антитерористичної поліції опрацювали 5 тисяч годин відеозйомки камер зовнішнього спостереження під час копіткого розслідування справи у місті Солсбері. Усі ці відеозаписи було звірено з відповідними відеозаписами, зробленими камерами спостереження у лондонському аеропорту Гітроу та інших аеропортах країни у проміжку кількох днів до і після нападу у Солсбері, повідомляє британський телеканал Sky News.

Це свідчить про ту детальну і надзвичайно ретельну роботу, що її здійснили слідчі особливого підрозділу британської поліції. Можливо, цей момент, пов’язаний із роботою з відеозаписами камер зовнішнього спостереження, і став проривним у визначені головних підозрюваних у нападі в Солсбері. Бо британська поліція встановила й людей, які підходили до будинку, де мешкав Сергій Скрипаль, 3 та 4 березня. Схожих чи й тих самих людей визначили і на відеозаписах із аеропорту, коли вони, ймовірно, поверталися до Росії, повідомляє телеканал.

Телемережа CNN зі США додає, що ці дві особи раніше не були відомі як шпигуни чи учасники інших нападів і їздили до Британії під вигаданими іменами.

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Прорив у справі стався в перебігу розслідування обставин смерті 44-річної британки Дон Стерджес у прилеглому до Солсбері місті Еймсбері. Стерджесс померла від контакту з тією ж речовиною, «Новачком», яким було отруєно Сергія та Юлію Скрипаль. Вона зазнала впливу «новачка» у 10 разів більшого, аніж Сергій та Юлія Скрипаль. Разом із Дон Стерджесс отруєння внаслідок контакту з «Новачком» зазнав її партнер 45-річний Чарлі Роулі, який нині перебуває у важкому стані у шпиталі міста Солсбері.

Як вважає поліція, обидва підібрали у місцевому парку пляшечку з-під парфумів, яка містила «Новачок». Дон Стерджесс, думаючи, що це якісь парфуми, приснула собі з тієї пляшечки на зап’ястя, здійснивши прямий контакт зі своєї шкірою. Тому, на думку фахівців, британка не мала жодних шансів вижити.

Загалом британська антитерористична поліція зібрала більше 400 речових доказів у справі отруєння Дон Стерджесс та Чарлі Роулі. Серед них, підтвердило розслідування, – і скляна пляшечка, в якій виявили «Новачок».

Тим часом на вулицях Солсбері та Еймсбері і надалі зберігається помітна присутність поліції і здійснюється прочісування території, а також триває дезактивація громадських місць.

Служба охорони громадського здоров’я Англії заявляє, що, попри все, ризик для населення є незначним. Але водночас було оприлюднено заклик не підбирати нічого, що може бути схожим на шприци, голки, косметичні продукти або й будь-які упаковки з металу, пластику чи скла, – за принципом «як не в тебе впало, то й не підбирай».

А британське керівництво і далі дає чітко знати, що за нападом на Скрипалів стоїть саме російська держава.