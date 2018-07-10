Потерпілий від отруєння «Новачком» британець опритомнів – лікарі

Стан 45-тирічного британця Чарлі Роулі, потерпілого від отруєння нервово-паралітичною речовиною «Новачок», поліпшився. Він опритомнів і перебуває в стабільному стані, повідомили 10 липня представники окружної лікарні Солсбері через два дні після того, як інша отруєна, 44-річна Дон Стерджесс, померла.

«Ми зафіксували незначне, але важливе поліпшення стану Чарлі Роулі, він перебуває в критичному, але стабільному стані», – ідеться в повідомленні.

Як повідомляли британські правоохоронці, Дон Стерджесс і її 45-річного приятеля Чарлі Роулі виявили 30 червня без свідомості у критичному стані в будинку в місті Еймсбері, що менш як за 20 кілометрів від міста Солсбері, де нервовим агентом у березні отруїли Сергія Скрипаля і його дочку Юлію. Поліція далі з’ясовує, яким чином Стерджесс і Роулі могли увійти в контакт із тією самою речовиною, відомою за російським кодовим позначенням «Новачок».

Отруєння Скрипалів, які після тривалого перебування в лікарні видужали, викликало дипломатичну кризу у відносинах між Великою Британією і ширше Заходом, із одного боку, і Росією, з іншого. Лондон звинуватив в отруєнні Скрипалів бойовою хімічною зброєю, яку почали розробляти в часи СРСР на території Росії, нинішню російську владу. Москва відкидає ці звинувачення, виступаючи при цьому з плутаними запереченнями, що часто суперечили одне одному.