Британський міністр оборони: Росія винна в загибелі матері трьох дітей

Міністр оборони Великої Британії Ґевін Вільямсон заявив, що причиною загибелі 8 липня матері трьох дітей, 44-річної Дон Стерджесс, стала російська атака із застосуванням тієї ж нервово-паралітичної речовини, яка використовувалася проти родини Скрипалів.

«Реальність полягає в тому, що Росія здійснила атаку на британській землі, яка спричинила смерть британської громадянки. Гадаю, світ об’єднається з нами в засудженні (цих дій Росії – ред.)», – наголосив Вільямсон, відповідаючи в британському парламенті на запитання про загрози, які постали перед британцями після смерті Стерджесс.

Кремль заперечує, що може стояти за отруєнням нервово-паралітичною речовиною «Новачок» у британському Еймсбері. Про це 9 липня заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков. Він назвав «абсурдними» припущення про можливий зв’язок Росії з інцидентом в Еймсбері, висловив занепокоєнням зростанням кількості отруєнь і зазначив, що Росія вже давно «пропонує співробітництво» британцям у розслідуванні.

Між тим, британська поліція заявила, що Стерджесс та її приятель, який зараз перебуває у критичному стані, повинні були контактувати зі значною кількістю речовини. Смерть жінки наразі розслідується як убивство.

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Як повідомляли британські правоохоронці, Дон Стерджесс і її 45-річного приятеля Чарлі Роулі виявили 30 червня непритомними в критичному стані в будинку в місті Еймсбері, що менш як за 20 кілометрів від міста Солсбері, де нервовим агентом у березні отруїли Сергія Скрипаля і його дочку Юлію. Поліція далі з’ясовує, яким чином Стерджесс і Роулі могли увійти в контакт із тією самою речовиною, відомою за російським кодовим позначенням «Новачок».

Отруєння Скрипалів, які після тривалого перебування в лікарні видужали, викликало дипломатичну кризу у відносинах між Великою Британією і ширше Заходом, із одного боку, і Росією, з іншого. Лондон звинуватив в отруєнні Скрипалів бойовою хімічною зброєю, яку почали розробляти в часи СРСР на території Росії, нинішню російську владу. Москва відкидає ці звинувачення, виступаючи при цьому з плутаними запереченнями, що часто суперечили одне одному.