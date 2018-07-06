МЗС Росії хоче «повноформатного розслідування» отруєнь «Новачком» у Британії

Міністерство закордонних справ Росії назвало «брудною політичною грою, яку затіяли певні сили в Лондоні», нове отруєння «Новачком» у британському місті.

Речниця російського зовнішньополітичного відомства Марія Захарова 5 липня закликала до «повномасштабного розслідування» обох випадків отруєння: колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в Солсбері і двох громадян Великої Британії – в Еймсбері.

«Закликаємо британські правоохоронні органи не йти на поводу брудної політичної гри, яку затіяли певні сили в Лондоні, і почати нарешті взаємодія з правоохоронними органами Росії в розслідуванні, враховуючи, що йдеться, в тому числі про російських громадян», – сказала Захарова.

Британська поліція 5 липня заявила, що двоє британців, 45-річний чоловік і 44-річна жінка, були отруєні нервово-паралітичною речовиною «Новачок» після контакту із «зараженим предметом». Це сталося наприкінці червня в Еймсбері, розташованому за близько 10 кілометрів від Солсбері, де в березні отруїли Скрипалів.

Дон Стерджесс і Чарлі Роулі доправили до лікарні в Солсбері. Там же лікувалися свого часу Скрипалі.

Поліція попередила про заходи підвищеної безпеки і виставила кордони в Солсбері і Еймсбері в місцях, де пара з’являлася до отруєння.

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Отруєння Сергія і Юлії Скрипалів привело до найбільшого дипломатичного конфлікту між Росією і Великою Британією за останнє десятиліття. Лондон звинуватив Москву в нападі. Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей оголосила про вислання 23 російських дипломатів, а також про посилення законодавства, яке стосується шпигунства. До санкції приєдналися інші держави, загалом із країн Заходу були вислані понад півтори сотні російських дипломатів.

Росія звинувачення відкидала і у відповідь також вислала дипломатів.