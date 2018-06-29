Лідери ЄС схвалюють новий режим санкцій через застосування хімічної зброї

Лідери Європейського союзу закликали до запровадження нового режиму санкцій через застосування хімічної зброї та плану дій для реагування на кампанії з дезінформації. На дводенному самті в Брюсселі глави держав схвалили заяву про необхідність «якнайшвидшого ухвалення нового режиму ЄС щодо обмеження застосування та розповсюдження хімічної зброї».

Це рішення лідери ЄС узгодили через три місяці атаки із застосуванням хімічної зброї в англійському місті Солсбері, потерпілими внаслідок якої стали колишній подвійний агент Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. Після того нападу більшість країн-членів ЄС вислали російських дипломатів, а Москва, яка заперечує будь-яку відповідальність за інцидент, вислала аналогічну кількість дипломатів із країн Євросоюзу.

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Лідери ЄС також доручили верховному представнику з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріці Моґеріні до грудня підготувати план дій для скоординованої відповіді ЄС на виклики дезінформаційних кампаній. Цей план має на меті протидію російським дезінформаційним зусиллям на Західних Балканах та в інших частинах Європи.