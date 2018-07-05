Британці отруїлися «Новачком» після контакту із «зараженим предметом» – поліція

Британська поліція заявляє, що двоє британців були отруєні нервово-паралітичною речовиною «Новачок» після контакту із «зараженим предметом».

«Після додаткових досліджень зразків пацієнтів ми тепер знаємо, що вони були піддані дії нервового агента після контакту із зараженим предметом», – повідомили у поліції.

Також повідомляється, що 45-річний чоловік і 44-річна жінка перебувають у критичному стані в лікарні.

4 липня поліція Великої Британії повідомила, що 44-річна Дон Стерджесс і 45-річний Чарлі Роулі, виявлені наприкінці червня без свідомості в будинку в Еймсбері, отруїлися «Новачком». Їх доправили до лікарні в Солсбері, розташованого за 11 кілометрів від Ейсмбері. Там же лікувалися свого часу Скрипалі.

Поліція попередила про заходи підвищеної безпеки і виставила кордони в Солсбері і Еймсбері в місцях, де пара з’являлася до отруєння.

Отруєння Сергія і Юлії Скрипалів привело до найбільшого дипломатичного конфлікту між Росією і Великою Британією за останнє десятиліття. Лондон звинуватив Москву в нападі. Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей оголосила про вислання 23 російських дипломатів, а також про посилення законодавства, яке стосується шпигунства. До санкції приєдналися інші держави, загалом із країн Заходу були вислані понад півтори сотні російських дипломатів.

Росія звинувачення відкидала і у відповідь також вислала дипломатів.