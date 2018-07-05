У Британії збирається комітет із надзвичайних ситуацій через чергове отруєння «Новачком»

У Великій Британії 5 липня відбудеться засідання комітету із надзвичайних ситуацій – через отруєння нервово-паралітичною речовиною «Новачок» двох людей у Еймсбері. Головуватиме на засіданні міністр внутрішніх справ Саджид Джавід.

Напередодні він заявив, що «робочою теорією є те, що цей інцидент був випадковим, а не новим нападом, подібним до того, який скоїли на Сергія і Юлію Скрипаль у Солсбері на початку цього року».

Старший фахівець із боротьби з тероризмом у Великій Британії Нейл Басу наголосив, що чоловік і жінка, виявлені 30 червня непритомними в містечку поблизу Солсбері, де в березні стався напад на Скрипалів, були отруєні тим же нервово-паралітичним агентом. «Чи була це та сама партія речовини, зможуть з’ясувати вчені», – сказав Басу.

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За його словами, пріоритетом для слідчої команди є встановлення того, «як ці дві людини вступили в контакт з нервовим агентом» і чи не пов’язаний цей випадок з отруєнням Скрипалів.

4 липня поліція Великої Британії повідомила, що 44-річна Дон Стерджесс і 45-річний Чарлі Роулі, виявлені наприкінці червня без свідомості в будинку в Еймсбері, отруїлися «Новачком». Їх доправили до лікарні в Солсбері, розташованого за 11 кілометрів від Ейсмбері. Там же лікувалися свого часу Скрипалі.

Поліція попередила про заходи підвищеної безпеки і виставила кордони в Солсбері і Еймсбері в місцях, де пара з’являлася до отруєння.

Отруєння Сергія і Юлії Скрипалів привело до найбільшого дипломатичного конфлікту між Росією і Великою Британією за останнє десятиліття. Лондон звинуватив Москву в нападі. Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей оголосила про вислання 23 російських дипломатів, а також про посилення законодавства, яке стосується шпигунства. До санкції приєдналися інші держави, загалом із країн Заходу були вислані понад півтори сотні російських дипломатів.

Росія звинувачення відкидала і у відповідь також вислала дипломатів.