У Британії померла жінка, отруєна «Новачком»

У Великій Британії померла жінка, яка перебувала у критичному стані після отруєння тим самим нервово-паралітичним агентом, який використали для замаху для колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля і його дочки, повідомила поліція.

У зв’язку зі смертю 44-річної Дон Стерджесс відкрито слідство, мовиться в повідомленні.

Керівник антитерористичної поліції Британії Ніл Басу, зі свого боку, заявив: «Ця жахлива новина тільки посилить нашу рішучість визначити і притягти до відповідальності особу чи осіб, що відповідальні за цей, як я тільки можу сказати, кричущий, безвідповідальний і варварський вчинок».

Як повідомляли британські правоохоронці, Дон Стерджесс і її 45-річного приятеля Чарлі Роулі виявили 30 червня без свідомості у критичному стані в будинку в місті Еймсбері, що менш як за 20 кілометрів від міста Солсбері, де нервовим агентом у березні отруїли Сергія Скрипаля і його дочку Юлію. Поліція далі з’ясовує, яким чином Стерджесс і Роулі могли увійти в контакт із тією самою речовиною, відомою за російським кодовим позначенням «Новачок». Роулі наразі залишається у критичному стані, повідомила поліція.

Отруєння Скрипалів, які після тривалого перебування в лікарні видужали, викликало дипломатичну кризу у відносинах між Великою Британією і ширше Заходом, із одного боку, і Росією, з іншого. Лондон звинуватив в отруєнні Скрипалів бойовою хімічною зброєю, яку почали розробляти в часи СРСР на території Росії, нинішню російську владу. Москва відкидає ці звинувачення, виступаючи при цьому з плутаними запереченнями, що часто суперечили одне одному.